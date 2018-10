Kreis Freudenstadt Zwangsprostitution auch in der Region ein Thema

Spielt Zwangsprostitution in der Region Nordschwarzwald eine Rolle?

Das Thema Zwangsprostitution spielt in der ganzen Bundesrepublik eine Rolle. Neben den "offenen" Etablissements, die es in Freudenstadt nicht gibt, können Prostituierte beispielsweise verschiedene Internetplattformen nutzen, um ihre Dienste auch in Privatwohnungen und Hotels oder bei Hausbesuchen anzubieten. Auf diese Art und Weise ist natürlich jederzeit auch Prostitution im Raum Freudenstadt denkbar, auch Zwangsprostitution.

Ist das im Moment konkretes Thema für die Polizei?

Aktuell gibt es keine Erkenntnisse in diese Richtung. Um die Frage abschließend zu beantworten: Auch die Region Nordschwarzwald war in der Vergangenheit nicht frei von illegaler Zwangsprostitution.

Wie geht die Polizei vor?

Zu unserem taktischen Vorgehen können wir ihnen aus verständlichen Gründen nichts sagen. Die Bestellung dieses Deliktfelds ist so schon schwierig genug. Aber soviel sei verraten: Wenn uns Sachverhalte bekannt werden, schöpfen wir alle uns zur Verfügung stehenden Rechtsmittel aus, um illegale Prostitution schnellstmöglich zu stoppen und Täter zu ermitteln.

Was sind die Probleme bei den Ermittlungen im Milieu?

Eines der Probleme ist, dass die geschädigten Frauen meist aus Ländern mit hohem Migrationsdruck stammen. Die Geschädigten verdienen nicht selten den Lebensunterhalt für die ganze Familie in den Heimatländern und sind somit von den getätigten Einnahmen abhängig. Diese Tatsache kann dazu führen, dass die Geschädigten kein Interesse daran haben, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Dadurch wird die Beweisführung unter Umständen erheblich erschwert, nicht zuletzt deswegen, weil die "zwanglose" Prostitution in Deutschland an sich legal ist. Auf diese angebliche Freiwilligkeit heben vermeintliche Tatverdächtige in ihrer Argumentation gerne ab. Konsequenz: wir müssen das Gegenteil erst mal beweisen.