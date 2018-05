Kreis Freudenstadt Zuschuss für drei Sportplätze

Dies teilen die beiden Landtagsabgeordneten Norbert Beck (CDU) und Thomas Hentschel (Bündnis 90/Die Grünen) mit. Das Land Baden-Württemberg fördert 2018 insgesamt 114 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen von insgesamt rund 17,7 Millionen Euro.

Im Kreis Freudenstadt werden folgende Projekte gefördert: In Dornstetten wird die Sanierung eines Kunstrasenplatzes mit 71.430 Euro bezuschusst, in Horb die Sanierung des Kunststoffsportbelags im Stadion mit 44.100 Euro und in Freudenstadt wird die Sanierung des Hermann-Saam-Stadions mit 192.000 Euro unterstützt.

Auch Vereine profitieren