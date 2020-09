Kreis Freudenstadt Zusätzliche Corona-Tests für Lehrkräfte

Die Teststrategie des Landes Baden-Württemberg sieht vor, dass bis zum 30. September alle genannten Beschäftigten auch ohne Covid-19- Krankheitssymptome zweimalig die Möglichkeit haben, sich freiwillig testen zu lassen. Die Testkapazitäten in den Laboren seien eingeschränkt, Aufgrund der starken Ausweitung der Corona-Testungen arbeiteten die Labore zeitweise an der Kapazitätsgrenze. Abstriche von symptomatischen Patienten würden daher priorisiert. Das Ergebnis liege in der Regel bereits am Folgetag vor.

Die Auswertung der Abstriche von symptomlosen Patienten dauere aktuell zwei bis vier Tage und erfolge auch am Wochenende. "Wir empfehlen daher eine frühe Terminbuchung, um das Ergebnis noch vor Schulbeginn zu erhalten.", so Wolfgang von Meißner von den Hausärzten am Spritzenhaus. Auch Reiserückkehrer würden weiterhin kostenlos getestet. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten bestehe eine Test- und Quarantänepflicht.

Terminvereinbarung nötig

Wie es in der Mitteilung der Schwerpunktpraxis weiter heißt, bieten mittlerweile viele Haus- und Facharztpraxen im Landkreis Freudenstadt Abstriche an. Auf der Seite http://coronakarte.kvbawue.de werden die Daten der Corona-Schwerpunktpraxen (CSP) veröffentlicht. Eine CSP ist eine reguläre Haus- oder Facharztpraxis, die für Infektpatienten und Corona-Verdachtsfälle spezielle Sprechstunden vorhält. Die Anmeldung und die Abklärung, ob es sich um einen Covid-19-Verdacht handelt, erfolgt grundsätzlich über den eigenen Hausarzt, der entweder den Abstrich selbst durchführt, an eine CSP oder an die zentrale Abstrich- und Corona- Schwerpunktpraxis in Baiersbronn verweist.

Ohne (Online-)Terminvereinbarung können dort allerdings keine Abstriche gemacht werden. Lehrer, Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen, Reiserückkehrer und Personen, die durch das Gesundheitsamt zum Test aufgefordert wurden, können sich direkt online anmelden.

Unterdessen ist die Zahl der Neuinfektionen wieder gestiegen. Über das Wochenende wurden dem Landratsamt fünf neue Fälle gemeldet. Sie kommen aus Alpirsbach (eine Person), Freudenstadt (drei) und Horb (eine). Sie waren erst kürzlich von einer Reise aus Osteuropa zurückgekehrt.

Stand Montag gab es 29 akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Quarantäne befinden.