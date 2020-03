Kreis Freudenstadt Zahl der Coronavirus-Infektionen dreistellig

Auf der Internetseite des Landratsamts waren am Mittwoch noch 75 Fälle angegeben. Dazu kamen 25 neue Infektionen, die noch nicht in die Statistik eingespeist waren, aber vom Labor bereits als "Positiv"-Testung vorlagen. Dies erklärte Wolfgang von Meißner von der Praxisgemeinschaft "Hausärzte am Spritzenhaus" auf Nachfrage. Am Mittwoch wurden in Baiersbronn erneut Abstriche von 75 Personen genommen, die von ihren Hausärzten zum Corona-Test geschickt worden waren.