Kreis Freudenstadt Wolf streift auch durch den Weiler Wald

Mittwochabend vergangener Woche, wenige hundert Meter vom Dorf Edelweiler entfernt: Ein Jäger sichtet beim Hochbehälter einen – mutmaßlichen – Wolf. Der scheint sich dort sichtlich wohlzufühlen. Der Waidmann hält seine Beobachtungen per Video und Foto fest. Der zuständige Wildtierbeauftragte und Revierförster Stefan Krämer sendet die Dokumente an die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg, die vom Landes-Umweltministerium mit dem Wolfsmonitoring betraut ist.

Nach Prüfung des Bildmaterials tragen die Wissenschaftler in Freiburg einen sogenannten C1-Nachweis – also einen sicheren Nachweis – in die Wolfsmonitoring-Datenbank ein. Das heißt: Es war tatsächlich ein Wolf.

Örtliche Landwirte sind informiert