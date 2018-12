Kreis Freudenstadt Wie vermeidet man Müllberge an Weihnachten?

Ideen und Anregungen zur Abfallvermeidung in der Weihnachtszeit gebe es in einer Ausstellung für umweltgerechte und alternative Verpackungen im Eingangsbereich des Landratsamts Freudenstadt gegenüber der Kfz-Zulassungsstelle. Die Ausstellung kann ab sofort zu den üblichen Öffnungszeiten des Landratsamtes besucht werden, so die Behörde abschließend.