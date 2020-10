Kreis Freudenstadt Wegen Corona-Pandemie: Grippeimpfstoff wird knapp

Auch Olga Guhl von der Schwarzwald-Apotheke bezeichnet den Impfstoff gegen die Grippeviren als Mangelware. Zurzeit sei nichts vorrätig. Man erwarte zwar eine Lieferung, wann die aber eintrifft, sei nicht sicher.

Die Nordstadt-Apotheke hat derzeit noch einen kleinen Notvorrat für Patienten, bei denen die Schutzimpfung besonders wichtig ist, weil sie zu den Risikogruppen gehören. Bestellungen seien zwar längst getätigt, aber selbst die Großhändler warteten im Moment auf Nachschub, weiß Elke-Liane Kurz.

Auch Großhändler haben Engpässe

In der Rappen-Apotheke sind noch einzelne Impfdosen vorrätig. Wann wieder eine Lieferung kommt, sei aber völlig unklar, sagt eine Mitarbeiterin. Auch die Stadt-Apotheke hat noch einen kleinen Vorrat. Da sich die Menschen im Corona-Jahr verstärkt impfen lassen wollen, sei die Nachfrage gestiegen. Bei den Großhändlern gebe es Lieferengpässe, betont Gudrun Bauer von der Stadt-Apotheke. Es sei nicht abschätzbar, wie lange man auf neuen Impfstoff warten muss.

Ungeachtet der Corona-Pandemie empfiehlt der Chef der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut (RKI), Thomas Mertens, eine Impfung nur für Risikogruppen. Dazu zählen Ältere über 60 Jahre, chronisch Kranke mit Grundleiden wie Diabetes, Asth­ma oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, medizinisches Personal und Pflegekräfte sowie Schwangere. Eine Impfung für die gesamte Bevölkerung zu empfehlen wür­de sozusagen Impfstoff absaugen und die Gruppe, die eigentlich geimpft werden soll, hätte nicht genug Impfstoff, sagte Mertens vor Fernsehkameras. Der Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn (CDU) hatte angesichts der Corona-Pandemie zur Grippeimpfung geraten.

Wie sieht der Vorsitzende des Ärztenetzes Kreis Freudenstadt, Matthias Kraft, Hausarzt in Freudenstadt, die derzeitige Situation? Er hält die Impfung für Menschen über 60 Jahre für sinnvoll. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, an Grippe und Corona zu erkranken, weiß er zwar nicht, aber die Grippeschutzimpfung sei so gut verträglich, dass man sich damit Komplikationen ersparen könne. Inzwischen seien auch Betriebsärzte in großen Firmen dazu übergegangen, die Mitarbeiter zu impfen, um Tage von Arbeitsunfähigkeit zu reduzieren. Matthias Kraft erlebt derzeit in seiner Praxis in Freudenstadt einen großen Ansturm auf die Schutzimpfung. 80 Prozent seiner Patienten wollten geimpft werden, sagt er. Normalerweise seien es 40 bis 60 Prozent. Den Grund für den Anstieg sieht er in den Empfehlungen, die wegen der Corona-Krise immer wieder ausgesprochen wurden. Er hat in diesem Jahr ein Drittel mehr Impfstoff bestellt als sonst. Das sind über 900 Dosen. 300 habe er jetzt noch nachbestellt, sagt Kraft. Eine Impfpflicht gegen Grippe hält er nicht für notwendig. Die Ärzte müssten jeweils bei den Patienten differenziert hinschauen und dann entscheiden.