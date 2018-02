Kreis Freudenstadt Was halten Politiker von der Groko?

Die Verärgerung ist bei Viviana Weschenmoser deutlich zu hören. "Die Enttäuschung ist noch einmal gestiegen. Es mag sicherlich im Koalitionsvertrag manches Positives aus SPD-Sicht drin stehen wie zum Beispiel beim Digitalpaket oder Bafög. Aber insgesamt betrachtet, lehne ich ihn ab." Und das liege vor allem am politischen Stil. "Das Schweigen aus dem Willy-Brandt-Haus ist sehr laut", findet Weschenmoser. Dass sie die Vergabe der Ministerposten aus der Presse erfahre, könne sie nicht verstehen. "Martin Schulz steht nicht zu seinen Worten", so Weschenmoser. Er habe abgelehnt, Minister unter Merkel zu werden. Und dass Andrea Nahles wohl seine Nachfolgerin als Parteivorsitzende sein soll, erfahre die Basis ebenfalls aus den Medien. Eigentlich habe sie immer gedacht, der Vorsitz werde in der SPD per Wahl vergeben. Deshalb wolle sie im SPD-Kreisverband "so schnell wie möglich eine Debatte starten". Das Mitgliedervotum werde "sicher kein einfaches Unterfangen". Da müsse die Partei "große Überzeugungsarbeit" leisten. "Mich selbst kann man nicht überzeugen", so die Vorsitzende.

Moderater äußert sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken . Sie sei "mittendrin" gewesen in den Koalitionsverhandlungen. "Und ich kann sagen, das war eine sehr anstrengende, aber eben auch eine sehr spannende Zeit", so Esken. Jetzt seien die SPD-Mitglieder gefragt. Sie freue sich, dass "wieder so viel über Politik geredet" werde und die Zahl der Parteimitglieder steige. Im Wahlkreis Calw/Freudenstadt seien aktuell rund 50 Neueintritte zu verzeichnen. Die Diskussionsfreude hätte sie sich bereits im Wahlkampf gewünscht. Den Koalitionsvertrag bewerte sie als "überwiegend positiv", vieles davon würde sie in der Umsetzung "sehr gerne kritisch als Abgeordnete begleiten", etwa den digitalen Wandel in Bildung und Verwaltung. Wenige Positionen seien "echte Kröten", etwa die "Verweildauer von Flüchtlingen in großen Erstaufnahmezentren", was sie als "Integrationsverweigerung" betrachte. In der Verteilung der Ressorts könne die SPD "einige wichtige Schlüsselressorts" besetzen. Grundsätzliche Bedenken gegen die große Koalition könne sie nachvollziehen. "Wie soll Vertrauen entstehen, mit welchem Wahlergebnis kommen wir da raus? Und wie soll die Erneuerung der SPD in der Regierung gelingen", fragt sie. Ihre Antwort darauf lautet: "Das liegt alleine in unserer Hand."

Hans-Joachim Fuchtel (CDU), Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, geht es mit dem Ergebnis außerordentlich gut. Ein erheblicher Anteil des Finanzvolumes gehe "runter in die Kommunen", erklärt er seine Freude. Dieser werde "vor Ort ankommen" und biete dadurch viel Raum für Gestaltungen. "Das brauchen wir im ländlichen Raum", so Fuchtel. Ob er das Amt als Parlamentarischer Staatssekretär beibehält, wisse er bislang nicht. So weit sei das Verfahren noch nicht. Der gesamte Prozess sei noch nicht abgeschlossen. Insgesamt seien jedoch viele Fragen angestoßen worden, sagt Fuchtel. Speziell für die geplanten Verkehrsprojekte im Landkreis Freudenstadt sei die Einigung sehr gut. Die Vorhaben seien aktuell "viel besser abgesichert" als in den vergangenen Jahren.