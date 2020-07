Kreis Freudenstadt Volksbank-Fusion ist in trockenen Tüchern

Nach der Zustimmung der Vertreterversammlung am 23. Juli in Baiersbronn hat am Mittwoch auch die Versammlung der Volksbank Horb/Freudenstadt der Hochzeit ihren Segen erteilt. In beiden Gremien gab es jeweils 100 Prozent Zustimmung, so Dieter Walz, Vorstand der Volksbank Horb/Freudenstadt, am Donnerstagabend auf Nachfrage. "Auf die eindrucksvolle und überzeugende Voten sind die Aufsichtsräte und Vorstände beider Häuser sehr stolz", so Walz. Auch die Mitarbeiter beider Häuser seien nun "sehr positiv gestimmt". Juristisch gesehen sei der Weg frei für die technische Zusammenführung beider Banken, die im Oktober erfolgen solle. Weitere Informationen kündigen beide Institute für Freitag an.