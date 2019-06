Kreis Freudenstadt Viele werdende Eltern plagen Geldsorgen

Erfreulicherweise sei es gelungen, neue Beratungsräume in der Reichstraße 47 zu beziehen, nachdem man die langjährigen Beratungsräume im Kreishaus wegen Eigenbedarfs des Landratsamts verlassen musste. Bisher habe man mit drei Beraterinnen in Teilzeit gearbeitet. Derzeit soll wegen Kündigung aber ein ganz neues Team mit dann nur noch zwei Beraterinnen, eine davon in Vollzeit, aufgebaut werden. Mit den neuen Mitarbeiterinnen hoffe man auch auf neue Ideen. Zunehmend seien es auch Männer, die mit in die Beratung kämen und Elternzeit in Anspruch nehmen, sagte sie.

Zahl der Konfliktberatungen wieder gestiegen

Neben der reinen Beratungsarbeit wurden im Jahr 2018 seitens "Donum vitae" auch 75 Anträge bei der Bundesstiftung "Mutter und Kind" gestellt, um die angespannte finanzielle Situation der Klientinnen etwas zu entspannen. 15 durch Spenden finanzierte Babykörbe mit der Erstlingsausstattung wurden ausgegeben.

Tobias Ditlevsen, seit 1. Januar neuer Leiter der Diakonischen Bezirksstelle, berichtete vom Umzug seiner Einrichtung in das neue "Haus der Kirche". Die Zahl der Schwangerenkonfliktberatungen sei im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Eine große Rolle spiele das Thema "bezahlbarer Wohnraum". Wachse die Familie, brauche es mehr Raum – und das bei meist gleichem oder sogar weniger Einkommen als bisher. Bekomme die Familie eine günstige Wohnung, seien oft die Nebenkosten hoch, was dann zum nächsten Problem führe, wenn die Nachzahlungsaufforderung auf dem Tisch liege.

Ein weiteres Problem ergebe sich aus der Tatsache, dass Schwangerschaftsabbrüche im Landkreis Freudenstadt nicht möglich und die Frauen dadurch gezwungen seien, den Abbruch anderswo mit all seinen Begleiterscheinungen zu organisieren. Elisabeth Gebele wollte wissen, ob passende Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten überhaupt in jedem Fall vermittelt werden können. Eine solche Vermittlung an die entsprechenden Stellen gelinge oft, mitunter komme man aber auch an die Grenzen, betonte Beraterin Martina Maier- Schmid. Etwa dann, wenn es um die Finanzierung von Verhütungsmitteln gehe, die von keiner Stelle übernommen wird.

Manche Frauen wüssten aber auch einfach nicht, welche Möglichkeiten es gibt. Erst heute habe sie eine fünffache Mutter in der Beratung gehabt, die noch nie etwas vom Elterngeld gehört habe. Gerade für Menschen im Niedriglohnbereich sei eine Schwangerschaft und insbesondere die Frage nach bezahlbarem Wohnraum stets eine große Herausforderung, bestätigte auch sie aus der täglichen Praxis heraus.