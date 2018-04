Kreis Freudenstadt Verkehrskonzept: Was muss Kreis bezahlen?

Einen mündlichen Bericht lieferten Nationalpark-Leiter Wolfgang Schlund und Valentin Gauß vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg am Montag in der Sitzung des Technischen Ausschusses ab. Schlund versuchte offenbar, die Kreisräte schonend darauf einzustimmen, dass zumindest im ÖPNV-Block des Konzepts Kosten auf den Kreis zukommen. Auffällig oft viel das Wort "gemeinsam". Außerdem sei es kein Konzept nur für die Touristen. "Das ist es auch. Aber Verkehr, das sind wir alle", so Schlund. Es habe bereits vor dem Nationalpark Verkehrsprobleme vor allem auf der Schwarzwaldhochstraße gegeben. Auch Einwohner der Region und Pendler sollen von einem besseren Nahverkehr Vorteile haben. Mit besseren Angeboten und Parkgebühren solle "ein Anreiz" geschaffen werden, das Auto möglichst oft stehen zu lassen und stattdessen mit dem Bus auf die Höhen zu fahren. Das Konzept könne Modellcharakter für andere ländliche Regionen haben, wo sich der ÖPNV klassisch schwertut.

ÖPNV besser als sein Ruf

Die Kreisräte fuhren ihre Antennen aus und hakten nach. Auf die Frage von Ernst Wolf (FDP) erklärten Gauß und Schlund, dass sich das Zugangebot aus Richtung Karlsruhe auf der Murgtalbahn nicht verschlechtern dürfe. Es dürfe "auch nicht passieren", dass Besucher am Bahnhof eine Stunde lang auf den Anschlussbus warten müssen. Interessant seien nicht nur Karlsruhe und Stuttgart, sondern auch Straßburg. An diesem Punkt hakte Julian Osswald (CDU) nach: Es gebe "Webfehler". Wenn er es nicht falsch verstehe, sei der Hauptbahnhof Freudenstadt in die bisherigen Überlegungen nicht einbezogen. "das kann so nicht sein", fand der Freudenstädter OB. Da horchten auch Schlund und Gauß auf. Sie trafen sich zu einem Dreiergespräch außerhalb des Sitzungssaals.