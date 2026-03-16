Kreis Freudenstadt: Verein Sozialer Dienstleister verabschiedet Vorsitzenden Uwe Raible

Nach mehr als drei Jahrzehnten Engagement für den Verein Sozialer Dienstleister im Landkreis Freudenstadt ist der langjährige Vorsitzende Uwe Lucian Raible verabschiedet worden.

Mit großer Wertschätzung und langanhaltendem Applaus ist der langjährige Vorsitzende des Vereins Sozialer Dienstleister im Landkreis Freudenstadt (VSD), Uwe Lucian Raible, aus dem Amt des ersten Vorsitzenden verabschiedet worden. Nach mehr als drei Jahrzehnten Engagement im Verein – darunter 25 Jahre an der Spitze – stellte er sich nicht mehr zur Wahl.

Die Mitgliederversammlung würdigte seine Verdienste einstimmig mit der Ernennung zum Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzenden.

Zu Beginn begrüßte Raible zahlreiche Gäste aus Verwaltung, Sozialwesen und Pflegeausbildung. Ein besonders bewegender Moment entstand, als Raible seine Familie im Saal begrüßte. Seine Frau, seine Kinder und Schwiegerkinder begleiteten ihn an diesem Abend – ein Moment, der von den Gästen mit herzlichem Applaus gewürdigt wurde.

Die Grüße des Landkreises überbrachte Harald Dürrschnabel, Amtsleiter des Sozialamtes. In seiner Ansprache betonte er, dass der Name Raible im Landkreis seit vielen Jahren eng mit zentralen Themen der Sozial- und Pflegepolitik verbunden sei. Raible habe neue Entwicklungen stets offen aufgenommen und mit großem persönlichem Einsatz vorangetrieben.

Intensive Zusammenarbeit

Auch Vertreter der Pflegeausbildung erinnerten an die intensive Zusammenarbeit mit dem VSD. Hans-Hennig Averbeck, Direktor des Oberlinhauses Freudenstadt und Schulleiter des Campus für Pflege, blickte auf gemeinsame Initiativen zurück. Unter anderem habe man gemeinsam in Stuttgart auf Herausforderungen bei der Umsetzung des Pflegeberufegesetzes aufmerksam gemacht. Aus dieser Zusammenarbeit ist ein regionaler Ausbildungsverbund entstanden.

Ab sofort Doppelspitze

Der Verein Sozialer Dienstleister im Landkreis Freudenstadt ist 1989 gegründet worden und versteht sich als Netzwerk sozialer Einrichtungen und Dienste in der Region. Der neue Vorsitzende Wolfgang Tröger, der künftig gemeinsam mit Jessica Kaupp die Doppelspitze bildet, hat die Arbeit seines Vorgängers mit deutlichen Worten gewüdigt: „Uwe Raible hat große Spuren hinterlasssen- Spuren, die wir nicht einmal zu zweit vollständig ausfüllen können.“ Raible sei nicht nur das letzte aktive Gründungsmitglied des Vereins gewesen, sondern habe in den vergangenen 25 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, das Netzwerk der sozialen Dienstleister im Landkreis aufzubauen und zu stärken.

Auch Abschied vom zweiten Vorsitzenden

Der bisherige zweite Vorsitzende Uwe Nübel ist ebenfalls verabschiedet worden. In seiner Abschiedsrede lobte er das außergewöhnliche Engagement seines Kollegen. Immer wieder habe er Unterstützung angeboten, sagte Nübel mit einem Schmunzeln – doch Raible habe vieles mit großer Energie selbst vorangebracht.

Mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden endet für Raible zwar die aktive Führungsrolle im Verein – sein langjähriges Engagement für Pflege, soziale Dienste und die Zusammenarbeit im Landkreis Freudenstadt wird jedoch nachhaltig in Erinnerung bleiben.