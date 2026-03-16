Kreis Freudenstadt: Verein Sozialer Dienstleister verabschiedet Vorsitzenden Uwe Raible

Nach mehr als drei Jahrzehnten Engagement für den Verein Sozialer Dienstleister im Landkreis Freudenstadt ist der langjährige Vorsitzende Uwe Lucian Raible verabschiedet worden.
Mit großer Wertschätzung und langanhaltendem Applaus ist der langjährige Vorsitzende des Vereins Sozialer Dienstleister im Landkreis Freudenstadt (VSD), Uwe Lucian Raible, aus dem Amt des ersten Vorsitzenden verabschiedet worden. Nach mehr als drei Jahrzehnten Engagement im Verein – darunter 25 Jahre an der Spitze – stellte er sich nicht mehr zur Wahl.