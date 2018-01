Kreis Freudenstadt Überschwemmung: Mehrere Straßen betroffen

Im Bereich Loßburg-Alpirsbach wurden auch mehrere Landesstraßen überschwemmt. So die Landesstraße 415 bei Alpirsbach-Peterzell, die Landesstraße 410 bei Sulz-Fischingen, die Landesstraße 408 beim Loßburg- 24 Höfe, wo mehrere Autos im Hohchwasser stecken blieben. Auch die Bundesstraße 463 bei Hochdorf ist überflutet.

Selbst zu kleineren Erdrutschen kam es bereits. So ruschte in der Ortschaft Betzweiler Wälde (Landkreis Freudenstadt) ein Hang ab und traf ein Wohnhaus. In der Folge kam es zu einem massiven Wassereinbruch im Keller. Verletzt wurde niemand.

Obwohl es bislang zu keinem Personenschaden kam, wird den Autofahrern dringend geraten, nicht in größere Wasseransammlungen zu fahren. Häufig ist das Wasserstand, besonders in Unterführungen und Senken, höher als man vermutet. Umdrehen und einen Umweg in Kauf nehmen, ist zeit- und nervenschonender und vor allem sicherer.