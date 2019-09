Kreis Freudenstadt Trotz mehr Lehrern wird es eng

Mit dem jetzigen Pool an Lehrern lasse sich der sogenannte Direktbereich abdecken, aber der Ergänzungsbereich, aus dem etwa Krankheitsvertretungen oder auch AGs bestritten werden, sei schon fast wieder ausgeschöpft, sagte Held. Spätestens in den Herbstferien sei es soweit. Doch es gebe nicht nur ein quantitatives Problem. Man müsse sich für die Besetzung der Stellen etwa im Kreis Freudenstadt auch für die unteren Notenbereiche öffnen. Absolventen mit einer Eins vor dem Komma im Abschlussszeugnis würden nach Stellen in Freiburg oder Heidelberg streben. Allerdings sage die Note nicht zwingend etwas darüber, dass jemand in der Praxis auch ein guter Lehrer ist.

Insbesondere für die Grundschulen im Bereich Freudenstadt gestalte sich die Suche schwierig. Bereits an Weihnachten seien 20 Stellen ausgeschrieben worden. Die Bewerber hätten für die Stelle nur die Prüfung bestehen müssen – egal mit welcher Note. Am Ende seien so aber nur vier Posten besetzt worden, so Held.