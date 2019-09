Kreis Freudenstadt Traurige Gewissheit: Vermisste sind tot

Die beiden vermissten Männer Alexander L. (59) aus Freudenstadt und der 58-jährige Werner K. aus Loßburg sind tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Leichen der beiden Männer am Mittwoch durch Rechtsmediziner obduziert und konnten dabei eindeutig identifiziert werden. Wie Thomas Kalmbach vom Polizeipräsidium Tuttlingen auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, ergaben sich keine Hinweise auf Gewaltdelikte. Die Vermisstenfahndungen seien jetzt von der Kriminalpolizei gelöscht worden, weitere Ermittlungen seien nicht notwendig.

Alexander L. aus Freudenstadt wurde im Oktober vergangenen Jahres als vermisst gemeldet. Der Familienvater hatte nach dem Frühstück in Hausschuhen seine Wohnung in der Nordstadt verlassen war noch einmal von Passanten und dann nie wieder gesehen worden. Eine aufwendige Fahrdung nach dem Mann, an der mehr als 30 Spürhunde und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, brachte kein Ergebnis. Die Leiche von Alexander L. wurde jetzt von einem Pilzsammler bei Wittlensweiler im Wald gefunden.

Seit dem 3. August wurde Werner K. aus Loßburg vermisst. Auch bei ihm führten umfangreiche Suchmaßnahmen und eine Öffentlichkeitsfahndung nicht zum Erfolg. Gefunden wurde der Leichnam laut Polizei jetzt von Passanten bei Wittendorf. Bei beiden Männern hatte die Polizei vermutet, dass sie sich in einer hilflosen - beziehungsweise lebensbedrohlichen - Lage befanden, was sich jetzt wohl bestätigt hat.