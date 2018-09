Kreis Freudenstadt Sturmtief "Fabienne" legt Gäubahn lahm

Erneut war die Linie von Freudenstadt in Richtung Stuttgart diejenige der drei Bahnstrecken im Kreis Freudenstadt, auf die sich ein Unwetter besonders stark auswirkte. Zwischen Freudenstadt Hauptbahnhof und Eutingen im Gäu fuhr keine S-Bahn, es gab einen Busnotverkehr. Die Strecke war nach Angaben der Bahn in ihrem Online-Service eine von zwei Strecken in Baden-Württemberg, auf der es wegen "Fabienne" Einschränkungen gab, und die einzige, die ganz gesperrt wurde. Offenbar fielen wieder Bäume auf die Oberleitungen beziehungsweise auf die Gleise. Eine Stellungnahme der Bahn in Stuttgart war jedoch nicht zu bekommen.

Siehe auch: Sturmtief "Fabienne" und seine Auswirkungen

Auch der Straßenverkehr war von dem Sturmtief betroffen: Auf der Bundesstraße 462 sowie den Landesstraßen 404 und 96 kam es am Sonntagabend zu Verkehrsbehinderungen. Umgestürzte Bäume und umherfliegende Gegenstände behinderten den Verkehr zwischen Freudenstadt und Bad Rippoldsau-Schapbach und im Bereich Kniebis, wie die Polizei berichtet.