Kreis Freudenstadt Starker Schneefall sorgt für Behinderungen

Die Hauptverkehrsstraßen seien am wichtigsten, damit der öffentliche Nahverkehr noch funktioniert. Natürlich räume die Stadt auch die Wohnstraßen, aber bei starkem Schneefall wie am Montag sei dies nicht zeitnah möglich. In den Nebenstraßen kommt noch das Problem geparkter Autos hinzu. "Wegen abgestellter Fahrzeuge kommen wir manchmal gar nicht durch", so Grieshaber.

Die Mitarbeiter des städtischen Räum- und Streudienstes seien an Tagen mit starkem Schneefall bis 22 Uhr im Einsatz. Von 22 bis 3 Uhr sei die absolute Ruhepause, die die Mitarbeiter auch dringend benötigten, hob der Chef des Baubetriebsamts hervor.

Auch die 25 Räum- und Streufahrzeuge der Straßenmeistereien Freudenstadt und Dornstetten waren ab 3 Uhr auf Achse. Große Probleme habe es durch Lastwagen gegeben, die nicht mehr weiterkamen. "Dann kommen die Räum- und Streufahrzeuge auch nicht durch", so die Pressesprecherin des Landratsamts, Sabine Eisele. Extrem sei es am "Katzenholz" vor Freudenstadt auf der Bundesstraße 28 gewesen. Ebenso auf der Kreisstraße zwischen Glatten und Schopfloch mit ihren 14 Prozent Steigung. Auf den Bundes- und Landesstraßen hatten vor allem die Lastwagenfahrer mit dem Schnee zu kämpfen. In der Innenstadt von Freudenstadt kamen sie teilweise auf flacher Straße nicht weiter.

Ein Schwerpunkt waren laut Sarah König vom Polizeipräsidium Tuttlingen die Bundesstraßen 28 zwischen Freudenstadt und Kniebis und 500 in Richtung Ruhestein. Für Lastwagen herrschte zwar Schneekettenpflicht, die aber wohl nicht von jedem Fahrer beachtet wurde. In Richtung Kniebis wurde auf der Bundesstraße 28 am Morgen vom Verkehrsfunk acht Kilometer Stau gemeldet. Auch in Richtung Oppenau und Bad Griesbach seien die Straßen stark verschneit gewesen, so Sarah König. Probleme habe es am Nachmittag auch auf den Bundesstraßen 294 in Richtung Besenfeld und 462 von Baiersbronn in Richtung Huzenbach gegeben. Sperrungen seien jedoch nicht notwendig gewesen. Witterungsbedingt gab es im Kreis Freudenstadt laut König zwischen Sonntag- und Montagabend fünf Unfälle, bei denen niemand verletzt wurde.

Erhebliche Verspätungen im Busverkehr

Zu erheblichen Verspätungen sei es im Busverkehr vor allem auf den Linien von Altheim und von Dornstetten nach Freudenstadt gekommen, teilte Beate Schneller, Geschäftsführerin der Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt (vgf) mit. "Die Busse wären gut durchgekommen", betonte sie, doch die zahlreichen liegen gebliebenen Lastwagen hätten Probleme bereitet. Mit einem Bus könne man sich eben nicht schnell an einem Laster vorbeischlängeln. Im Verlauf des Tages habe sich der Busverkehr aber wieder normalisiert.

Die Straßenverhältnisse erschweren auch die Müllabfuhr. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises bittet um Verständnis, wenn die Abfuhren nicht wie gewohnt erledigt werden können. Es könne vorkommen, dass einzelne Straßenabschnitte, aber auch ganze Straßenzüge nicht befahren werden können. Das Abfuhrunternehmen bemühe sich, die Leerungen am darauffolgenden Tag nachzuholen. Dadurch könnten sich in dieser Woche die Abfuhren um einen Tag verschieben, so der Abfallwirtschaftsbetrieb. Auch Abfuhren am Samstag seien möglich. Bereitgestellte Behälter sollten bis zur Leerung stehen bleiben und der Zuweg zum Behälterstandplatz schneefrei gehalten werden.