Kreis Freudenstadt Sprunghafter Anstieg der Corona-Fälle im Landkreis

Bis Sonntagnachmittag (22. März, 17 Uhr) hat sich die Zahl der Personen im Landkreis Freudenstadt, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, auf 65 erhöht. Das ist doppelt so viel wie am Samstag, als 33 Fälle vermeldet wurden, und vier Mal so viel wie am Freitag (16 Fälle).

Der Appell von Landrat Klaus Michael Rückert, vernünftig zu sein und die von der Landesregierung getroffenen Maßnahmen, auch die vom Wochenende, einzuhalten, gelte natürlich weiterhin, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises.