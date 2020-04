Kreis Freudenstadt Sechster Coronavirus-Todesfall gemeldet

Die Verteilung: Alpirsbach neun (plus eins), Bad Rippoldsau-Schapbach zwei (konstant), Baiersbronn 136 (plus 16), Dornstetten zehn (plus eins), Empfingen 13 (plus drei), Eutingen elf (konstant), Freudenstadt 71 (plus 13), Glatten zwei (plus eins), Grömbach zwei (konstant), Horb 70 (plus sechs), Loßburg neun (konstant), Pfalzgrafenweiler 21 (plus zwei), Schopfloch 16 (plus eins), Seewald zwölf (konstant), Waldachtal sechs (plus zwei) und Wörnersberg Null.