Kreis Freudenstadt Schwimmunterricht fällt an vielen Schulen aus

Im gesamten Landkreis Freudenstadt haben demnach 32 Schulen an der Erhebung teilgenommen. An 24 (75 Prozent) findet Schwimmunterricht statt, an 20 Schulen wird dieser vollumfänglich angeboten (62 Prozent). "Das sind definitiv zu wenige", heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten.

"Dafür brauchen wir mehr Schwimmbäder"