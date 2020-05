Kreis Freudenstadt Schüler dürfen Busse in Sommerferien wohl kostenlos nutzen

Kreis Freudenstadt - Schüler dürfen in den Sommerferien die Busse im Landkreis Freudenstadt kostenlos nutzen. Einem entsprechenden Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat der Technische Ausschuss am Montag zugestimmt, bei einer Enthaltung und ohne weitere Diskussion. Das letzte Wort in dieser Sache hat allerdings der Kreistag, der am 25. Mai zusammentritt. Stimmt auch die große Runde zu, dürfen alle Schüler im Landkreis in den Sommerferien den ÖPNV gratis nutzen.