Kreis Freudenstadt Schnelles Internet: Backbone-Leitung soll 2022 fertig sein

Im Unternehmen Netze BW habe man einen perfekten Partner gefunden, der mit Sachverstand und Herzblut bei der Sache sei und das moderne Layjet-Verfahren mittrage, das Mitarbeiter des Landratsamts in Österreich entdeckt hätten. Es werde landesweit zum ersten Mal eingesetzt. In diesem großen Umfang werde mit dem System deutschlandweit zum ersten Mal gearbeitet. "Wir sind am Puls der Zeit", freute sich der Landrat, der dem Land für die Unterstützung des Projekts dankte.

Der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Jochim Fuchtel (CDU) erinnerte, dass er sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Breitband beschäftige und auch schon Konferenzen veranstaltet habe, um den Ausbau voranzubringen. Für den Kreis Freudenstadt sei dies gelungen. Er wünschte den Bauarbeiten einen reibungslosen Verlauf und appellierte an die Bürger, später auch an das Netz anzuschließen. Dabei räumte er ein, dass dies auch mit Kosten verbunden sein werde. Eine große Zustimmung in der Bevölkerung sei aber wichtig.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken bezeichnete es als "große Aufgabe", das Breitband in die Fläche zu bringen. Dazu sei es auch notwendig gewesen, Bundes- und Landesmittel zur Verfügung zu stellen. Man lege das Thema schnelles Internet in die Hand der Kommunen, das sei auch gut so. Esken erinnerte daran, dass Mittel nicht nur für den Breitbandausbau notwendig seien, sondern auch für andere Bereiche der Digitalisierung, beispielsweise in den Schulen.

Christoph Müller, Chef von Netze BW, sagte, dass sein Unternehmen eigentlich für die Stromversorgung zuständig sei, jedoch das Thema Breitband lange auf der Agenda habe. Den Weg, die Firma Layjet ins Boot zu holen, gehe man gerne mit. Die ersten Erfahrungen mit dem Verfahren seien vielversprechend.

Bernd Ringhofer von der österreichischen Firma Layjet bestätigte, dass der Auftrag im Kreis Freudenstadt das erste große Projekt in Baden-Württemberg sei. In Österreich habe sich das Verfahren bei mehreren hundert Kilometern Leitungstrasse bereits bewährt. Es sei von Straßenbauexperten entwickelt worden, um eine möglichst schonende Verlegung der Leerrohre im Straßenbankett zu ermöglichen. Dadurch sei auch die Planung einfacher, weil die Straßen ja schon vorhanden seien. Bei einer Besichtigung der Maschine in voller Aktion konnten sich die Gäste von der Leistungsfähigkeit und der hohen Geschwindigkeit überzeugen. Während das gerät arbeitet, ist keine Straßensperrung notwendig.

Doch das Backbone-Netz wird nicht nur mit dem Layjet-Verfahren verlegt. bei etwa 90 Kilometern des Netzes ist es aus naturschutz- oder wasserrechtlichen Gründen nicht einsetzbar. Dort werden Gräben in herkömmlicher Weise ausgehoben, die Rohre eingelegt und dann wieder verfüllt.