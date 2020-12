Kreis Freudenstadt Schlag gegen mutmaßliche Diebesbande

Auf die Spur der aus dem Raum Tübingen und dem Kreis Freudenstadt stammenden mutmaßlichen Diebesbande war die Polizei bereits Anfang Oktober gekommen. Zeugen waren zwei Männer auf einer Baustelle in der Wilhelm-Maybach-Straße in Rottenburg aufgefallen, die sich an einem Container zu schaffen gemacht hatten. Als sich die beiden Verdächtigen mit einem Auto aus dem Staub machten, notierten sich die Zeugen das Kennzeichen und alarmierten die Polizei.