Kreis Freudenstadt Rettungsfrist wird nicht immer eingehalten

Innerhalb von 15 Minuten vor Ort

Ausgehend vom Jahr 2013, wo in 87,5 Prozent der Fälle der Notarzt innerhalb der zugelassenen Frist anwesend war, konnte man sich im Jahr 2018 in mehr als 25.000 Einsätzen auf 90,4 Prozent steigern. Das Ziel ist aber, dass die Retter in 95 Prozent aller Fälle innerhalb der vorgegebenen 15 Minuten beim Hilfesuchenden eintreffen. Bei Herzinfarkt oder Schlaganfällen kommt es auf jede Minute an. Denn die kann über Leben und Tod entscheiden.