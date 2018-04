Kreis Freudenstadt Regionalverband gibt Ortsumfahrung nicht auf

Den Auftrag, im Verkehrsministerium in Stuttgart noch mal nachzuhaken, erteilte der Planungsausschuss des Regionalverbands seiner Geschäftsführung am Mittwoch. Thema der Runde, die in Sternenfels tagte, war der Bundesverkehrswegeplan.

Hintergrund: Die Region Nordschwarzwald und das Land kommen im neuen Programm zum Ausbau der Fernstraßen gut weg. Projekte wie die Hochbrücke Horb und der erste Freudenstädter Tunnel tragen jetzt den Vermerk "Vordringlicher Bedarf" und sollen in absehbarer Zeit realisiert werden. Wie berichtet, hat das Land mitgeteilt, dass diese Vorhaben alle Planungskräfte binden und für Projekte mit dem Vermerk "weiterer Bedarf" keine Kapazitäten vorhanden seien, selbst wenn sie Planungsrecht haben. Auf gut deutsch: Das Land will keine teuren Planungen anfertigen, selbst wenn es das bei einer Reihe von Projekten dürfte, nur damit sie in der Schublade liegen.

Pläne schnell aus der Schublade holen