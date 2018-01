Kreis Freudenstadt Privat Untervermierten kann teuer werden

Das Konzept ist praktisch. Wer mal kurz in eine fremde Stadt muss oder will, aber Hotelpreise scheut, findet im Internet Alternativen. Mancher vermietet zeitweise sein eigenes Zimmer, auch in Freudenstadt. Unterkünfte sind bereits ab rund 20 Euro die Nacht erhältlich. Eine junge Frau aus dem Ruhrgebiet, die sich Cassi nennt, kam beispielsweise so hierher. Sie war offensichtlich zufrieden: "Ich bin wegen einer Deutschprüfung nach Freudenstadt gekommen. Das Zimmer ist einfach und bequem. Ich habe eine gute Nacht verbracht und war sehr fit für meine Prüfung." Ihr Gastgeber habe sie zum Abendessen eingeladen sei obendrein "sehr nett und kommunikativ" gewesen, heißt es in der Bewertung im Internet. Unterkunft für kleines Geld, und dazu noch Leute kennenlernen – so läuft das bei "Airbnb". Mittlerweile nutzen auch gewerbliche Anbieter von Ferienwohnungen solche Plattformen.

Auch in der Fremdenverkehrs-Hochburg Baiersbronn nehmen solche Angebote "immer mehr zu", wie es in einer Mitteilung des Rathauses heißt. Einerseits freue sich die Gemeinde über solche Beiträge zur Belebung des Fremdenverkehrs. Andererseits sei "nicht allen Vermietern bekannt", dass bei Übernachtungen gegen Geld alle Gäste der Gemeinde mitgeteilt werden müssen, laut Bundesmeldegesetz. Für jeden Gast müsse ein Meldeschein ausgefüllt werden. Und dass dann Kurtaxe fällig wird.

Offensichtlich sparen sich viele solcher Gastgeber den Aufwand. Das kann Ärger geben. Meldeschein und Kurtaxe sind das eine. Aber es gibt auch noch das Finanzamt. Einnahmen aus "Vermietung und Verpachtung" müssen auch Privatleute bei ihrer Steuererklärung angeben, es gibt dafür ein separates Formular. Worum es bei der ganzen Geschichte der Untervermietung geht, lässt sich ebenfalls im Internet nachlesen: "Ganz gleich, welche Art von Unterkunft oder Zimmer du teilen möchtest: Mit Airbnb kannst du einfach und sicher Geld verdienen und Millionen Reisende erreichen, die nach einzigartigen Unterkünften wie deiner suchen." Und wenn einen Millionen von Leuten auf aller Welt mit wenigen Klicks finden können, dann können es Steuerfahnder auch. Übrigens kann es auch Stress mit dem Eigentümer geben, wenn es sich um eine Mietwohnung handelt: Eine Untervermietung muss ausdrücklich erlaubt sein.