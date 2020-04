Kreis Freudenstadt Pflegeheime weiter von Coronavirus betroffen

Mehrere Bewohner bereits verstorben

Besonders betroffen ist derzeit auch das "Pflegedomizil am Kienberg" in Freudenstadt. Eine umfassende Testung aller Bewohner und Mitarbeiter hat gezeigt, dass aktuell 18 Bewohner und acht Mitarbeiter Covid-19-positiv sind, weitere Testergebnisse stehen noch aus. Einer der betroffenen Bewohner ist ebenfalls verstorben.

Coronavirus breitet sich in Heimen aus

Auch das Seniorenheim Empfingen hat weiterhin mit dem Coronavirus zu kämpfen. Derzeit sind 18 positiv getestete Personen bekannt, davon zehn Bewohner und acht Mitarbeiter. Fünf Bewohner sind zwischenzeitlich verstorben.

Gute Nachrichten aus Baiersbronn

Positivere Nachrichten sind aus dem Pflegeheim "Haus am Kurgarten" in Baiersbronn-Klosterreichenbach zu melden. Durch eine konsequente Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben des Gesundheitsamtes konnte die Situation stabilisiert werden und zu den zuletzt gemeldeten Zahlen von insgesamt 36 positiv getesteten Personen, darunter 22 Bewohner, haben sich keine Veränderungen ergeben.

Auch sind außer den bereits gemeldeten fünf verstorbenen Bewohnern keine weiteren Todesfälle hinzugekommen. Nach und nach werden nun auch die ersten Mitarbeiter wieder aus der Quarantäne zurückkommen.

Mitarbeiter zurück aus Quarantäne

Im Martin-Haug-Stift in Freudenstadt ist die Situation ebenfalls derzeit stabil. Insgesamt wurden 18 Bewohner positiv getestet, eine weitere Ausbreitung konnte auch hier verhindert werden. Dennoch sind mittlerweile drei Covid-19-positive Bewohner verstorben.

Bei den Mitarbeitern liegt für insgesamt elf Personen ein positives Testergebnis vor. Jedoch konnten auch hier die ersten Mitarbeiter aus der Quarantäne zurückkehren.

Nicht Infizierte sollen bestmöglich geschützt werden

Auch weiterhin ist das Landratsamt durch das Gesundheitsamt und die Heimaufsichtsbehörde in engem Kontakt zu allen Heimbetreibern. Gemeinsam werden die epidemiologisch notwendigen Schritte unternommen, um die nichtinfizierten Menschen in den Einrichtungen bestmöglich vor dem Virus zu schützen.

Durch die Zusammenarbeit zwischen den Heimleitungen und dem Landratsamt bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen soll die Ausbreitung des Virus so gut als möglich eingedämmt werden.

Auch der Notstand wird eingeplant

Aufgrund der Vielzahl der positiv getesteten Mitarbeiter trifft die Kreisverwaltung im Hintergrund umfangreiche Maßnahmen für den Fall, dass in einem Heim durch personelle Ausfälle ein Notstand eintrete.

"Durch eine Vielzahl an Menschen, die sich freiwillig zu Diensten in den Pflegeeinrichtungen gemeldet haben, konnte dieser Fall bislang verhindert werden. All den Freiwilligen gilt unser größter Dank!" freut sich Landrat Dr. Klaus Michael Rückert.

Pflegekräfte werden weiterhin gesucht

Um auch weiterhin in Notlagen alle Dienste besetzen und die Bewohnerinnen und Bewohner weiter versorgen zu können, bittet das Landratsamt nach wie vor Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte, die derzeit über freie Zeit verfügen und zu einem Einsatz in einer betroffenen Einrichtung bereit wären, sich bei der Heimaufsicht (Telefon 07441/920-5070 oder per E-Mail an k.joos@kreis-fds.de) zu melden. Diese werden dann vom Landratsamt an das betreffende Heim weitervermittelt.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Einsatz in der Regel in einer von Corona betroffenen Einrichtung erfolgt. Entsprechende Schutzausrüstung steht in den Einrichtungen zur Verfügung.