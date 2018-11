Kreis Freudenstadt Pflegefamilien sollen mehr Geld bekommen

Zum 1. Januar will das Landratsamt die Leistungen für sogenannte "Hilfen zur Erziehung" erhöhen. Die einzelnen Sätze steigen um 20 Euro im Monat. Außerdem sollen Pflegeeltern bei der Bürokratie entlastet werden. Diese Empfehlung sprach der Jugendhilfeausschuss am Montag aus, einstimmig. Die endgültige Entscheidung muss der Kreistag treffen, der am 12. November tagt.

Kreis braucht mehr Pflegefamilien

Die neuen Rahmenbedingungen des Kreises orientieren sich an den Empfehlungen des Kommunalverbands für Jugend und Soziales. Und Pflegeltern, die ein Kind in Not bei sich aufnehmen, werden gebraucht im Kreis. Rund 120 gibt es aktuell. "Sie leisten einen außerordentlich wichtigen Beitrag", so Sozialamtsleiterin Charlotte Orzschig. Der Kreis brauche weitere "leistungsstarke Pflegefamilien", vor allem für die Aufnahme von kleinen Kindern. Alleine in diesem Jahr habe das Jugendamt "zehn Säuglinge aus Familien rausgenommen", weil das Kindswohl als gefährdet eingestuft wurde.