Kreis Freudenstadt Öffentliches Leben kommt immer mehr zum Erliegen

Jetzt soll der Versuch unternommen werden, auf Landkreisebene eine einheitliche Linie zu finden. Deshalb tagen am Freitag die Bürgermeister der 16 Städte und Gemeinden im Landratsamt. Ursprünglichen Plänen zufolge hätte die Runde erst für Montag einberufen werden sollen, wurde am Donnerstag ad hoc vorgezogen. Landrat Klaus Michael Rückert hat dafür offenbar seinen Urlaub abgebrochen haben. Zuvor hatte es Kritik gegeben. Der Horber OB Peter Rosenberger erklärte am Donnerstag, er habe auf seinen geplanten Urlaub in Krakau verzichtet. "Wenn Dein Flecken im Krisenmodus ist, musst Du bei Deiner Mannschaft bleiben. Kann ja auch sein, dass man aus Corona-Gründen gar nicht mehr zurück in seine Heimatstadt darf." Landratsamts-Sprecherin Eisele wollte dies nicht kommentieren. Sie bestätigte lediglich, dass der Landrat zurzeit "außer Haus" sei, jedoch stetig in Kontakt mit seiner Behörde stehe und über die Lage informiert sei. Wenn es die Situation erfordere, sei er "sofort da".

Aktuell ist im Landkreis Freudenstadt ein Corona-Fall bestätigt. Die öffentliche Verwaltung will eine sprunghafte Ausbreitung des Erregers tunlichst vermeiden, um zu verhindern, dass viele Menschen gleichzeitig an der neuartigen Grippe erkranken. Der Landkreis Calw mit zuletzt rund einem Dutzend nachgewiesener Ansteckungen ist da bereits einen Schritt weiter. Dort einigten sich die Bürgermeister am Dienstag einmütig auf die Marschroute, sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Besuchern bis auf weiteres zu streichen. In den eigenen Räumen oder Stätten können die Kommunen dies in Form eines Verbots durchsetzen, für alle anderen gilt dies als Empfehlung. Stichwort Empfehlung: Indirekt rät Horbs OB Rosenberger (CDU) seiner Partei auch, den vorgesehenen Termin zur Wahl des Landtagskandidaten am 28. März abzusagen: "In Horb würde ich diese Delegiertenversammlung nicht erlauben."

Die Sitzung des Kreistags mit 41 Räten und einer Reihe von Verwaltungsmitarbeitern am kommenden Montag soll derweil stattfinden. Sämtliche Teilnehmer seien persönlich bekannt, darüber hinaus könnten sie die bekannten Verhaltenstipps beherzigen. "Sie müssen ja nicht miteinander tanzen", so Sabine Eisele.