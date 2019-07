Kreis Freudenstadt Notärzte: Privatabholung in Horb gängige Praxis

Kritik oder gar offene Proteste gebe es kaum. Und auch im Bereichsausschuss für den Rettungsdienst, der eine Art Kontrollgremium ist, werde das Thema klein gehalten. Die Bürger hätten gar keine Möglichkeit, etwas zu bewegen, denn der Bereichsausschuss tage hinter verschlossenen Türen. Vielen Bürgern sei die Problematik gar nicht bewusst.

Gibt es für diese Situation eine Lösung? Und sehen die Verantwortlichen überhaupt Änderungsbedarf? Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts in Freudenstadt, nimmt im Namen des Bereichsausschusses Stellung, dem unter anderem auch das DRK, die Ärzteschaft und die gesetzlichen Krankenkassen angehören. Sie räumt ein, dass sich am Standort Horb ein Notarzt - wie vom Insider geschildert - regelmäßig abholen lasse, allerdings nicht zu Hause, sondern an einem definierten Treffpunkt, der sich 3,6 Kilometer von der Rettungswache befinde. Im ersten Halbjahr 2019 war dies offenbar 164 Mal der Fall - von insgesamt 595 Einsätzen am Notarztstandort Horb. Das entspricht 27,56 Prozent.

Toleriert wird diese Praxis vom Landratsamt als Aufsichtsbehörde deshalb, "da aufgrund des Ärztemangels eine adäquate Besetzung des Standorts Horb ansonsten nicht möglich gewesen wäre", erklärt die Pressesprecherin.

"Zahlen retten keine Leben"

Zum Thema Verzögerungen bei Einsätzen heißt es vom Landratsamt: "Ob und vor allem wie oft und in welchem Ausmaß es durch diesen Umstand zu zeitlichen Verzögerungen kommt, kann hiermit nicht beurteilt werden."

Eisele nennt zwei Beispiele: "Bei einem Teil der Einsatzorte kommt es zu keiner Verzögerung, da sich der Treffpunkt sowieso an der Fahrstrecke zum Einsatzort befindet. Und wenn es sich um einen Folgeeinsatz handelt und sich das Einsatzfahrzeug zum Beispiel auf der Rückfahrt von einer Zielklinik befindet, kommt es zu keiner Verzögerung durch die Abholung am Treffpunkt, da sich beide Besatzungsmitglieder bereits im Fahrzeug befinden." Sie betont, dass "nicht jede zeitliche Verzögerung durch die Abholung am Treffpunkt automatisch eine Hilfsfristüberschreitung darstellt".

Dass solch eine Regelung wie in Horb alles andere als optimal ist, zeigt auch der Blick in den Bericht der Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg (SQR-BW) für das Jahr 2018. Bei der Ausrückzeit notarztbesetzter Rettungsmittel - also der Zeit von der Alarmierung bis zum Ausrücken - ist der Landkreis Freudenstadt in ganz Baden-Württemberg der drittschlechteste. Deutlich mehr als fünf Minuten brauchen hier die Rettungswagen, bis sie mit dem Notarzt ausrücken, während der Durchschnittswert 4,26 Minuten beträgt. Nur die Landkreise Biberach und Rastatt stehen noch schlechter da.

Im Landratsamt beschäftige man sich laufend mit der Verbesserung des Rettungsdiensts, versichert Eisele. "Aktuell hat der Bereichsausschuss ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen soll."

Unser Informant hat dazu eine klare Position: "Die Behörde beruft sich auf nichtssagende Zahlen. Aber Zahlen retten keine Leben." Er macht klar: "Krankenhäuser haben die Pflicht, Notärzte zu stellen. Wenn die Ärzte nicht bereit sind, ihren Dienst auf der Wache zu verrichten, muss man auf Dienstleister zurückgreifen und teures Personal einkaufen."

Ob es im Landkreis Freudenstadt so weit kommt, wird die Zeit zeigen - und das Gutachten zu Verbesserungsmöglichkeiten im Rettungsdienst.