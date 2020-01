Kreis Freudenstadt Neues Polizeipräsidium nimmt Betrieb auf

Eingehende Notrufe aus den entsprechenden Stadt- oder Landkreisen landen ab Januar nicht mehr im Führungs- und Lagezentrum Karlsruhe, sondern direkt in Pforzheim. Von dort erfolge die zentrale Koordination der Einsatzlagen für den gesamten Zuständigkeitsbereich. Medienberichten zufolge dürfte sich diese Umstrukturierung insbesondere auf die Verkehrsunfallaufnahme im ländlichen Raum positiv auswirken – dort solle es dann regelmäßig schneller gehen.

Auch solle laut Stäble die kriminalpolizeiliche Versorgung "deutlich verstärkt" werden. Für den Kriminaldauerdienst wurde in Pforzheim ein neuer Dienstsitz eingerichtet. Der rund um die Uhr tätige Dauerdienst rücke beispielsweise bei Bränden, Kapitaldelikten oder Vermisstenfällen aus. Wie berichtet, wird die Kriminalpolizei in Calw angesiedelt. Zudem würden die "verkehrs- und allgemeinpolizeilichen Aufgaben" in einer neuen Schutzpolizeidirektion gebündelt. Dadurch sollen die Polizeireviere beispielsweise bei größeren Einsatzlagen und Veranstaltungen stärker als bisher unterstützt werden. Ansonsten soll die Einrichtung des PP Pforzheim keine "unmittelbaren Auswirkungen auf Organisation, Stärke und Zuständigkeit" in der Fläche haben, erklärt der Pressesprecher.

Mit der Einrichtung des neuen Präsidiums in Pforzheim haben sich offensichtlich auch Karrierechancen für einige Polizisten aus dem operativen Dienst ergeben. In Pforzheim seien laut Medienberichten 184 neue Stellen geschaffen worden – für 104 Polizisten und 80 Zivilkräfte. Wie Stäble erläutert, habe es erfolgreiche Bewerbungen von Polizeibeamten der operativen Einheiten von Schutz- und Verkehrspolizei auf solche Stellen in Pforzheim oder Calw gegeben. Damit sich die Einrichtung des PP Pforzheim am Ende nicht negativ auf die operativen Einheiten in den Polizeirevieren und Polizeiposten auswirke, sollen die dadurch vakant gewordenen Stellen "in vollem Umfang durch ausgebildete Kräfte des Polizeipräsidiums" ersetzt werden. "Zudem erwarten wir im Frühjahr 2020 eine personelle Verstärkung durch die Zuweisung von Nachwuchskräften", so der Pressesprecher des Präsidiums. Insgesamt sollen ab Januar mehr als 1000 Polizeibeamte in Pforzheim tätig sein.

Bis die neue Struktur komplett umgesetzt ist, wird es noch dauern. Der geplante Bau für die Kripo in Calw soll erst in ein paar Jahren bezugsfertig sein. Auch im operativen Geschäft muss sich wohl einiges noch finden. So wartet das Präsidium beispelsweise noch auf einen offiziellen Telefonbucheintrag. Die polizeibekannten Vorkommnisse über den Jahreswechsel waren zunächst nur über das Portal abrufbar. Demzufolge verlief die erste Silvesternacht im neuen Zuständigkeitsbereich "weitestgehend ruhig". Insgesamt seien in der Silvesternacht in den acht Polizeirevieren 112 Beamten im Einsatz gewesen, die insgesamt 219 Einsätze zu bewältigen hatten.

Ruhige Silvesternacht

Im Kreis Freudenstadt wurden zwei Vorfälle gemeldet. In Loßburg fing ein Auto Feuer, offenbar war ein Böller unter den Wagen gerollt und dort detoniert. Der Schaden wird mit rund 10.000 Euro beziffert. In Rexingen wurde die Polizei zu einer Keilerei in einer Wohnung gerufen. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger hatte sich in einem Schrank versteckt. Als er entdeckt wurde, griff er sofort einen der Beamten an und versuchte, ihn mit einem Schlag ins Gesicht zu treffen. Der Polizist wehrte den Angriff mit Pfefferspray ab. Der junge Mann wurde überwältigt und in Arrest genommen. Drei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Jugendliche hatte Marihuana geraucht und mehr als ein Promille Alkohol intus. Die Polizei entließ ihn im Lauf der Nacht nach Rücksprache mit dessen Eltern.