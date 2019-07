Kreis Freudenstadt Nationalpark-Gedanke noch nicht im kollektiven Bewusstsein

Auf diesen Nenner lässt sich das zusammenfassen, was 15 Studenten der Uni Freiburg zuletzt im Projekt "Wissensdialog Nordschwarzwald" an Erkenntnissen und Ideen zusammengetragen haben. Am Mittwoch stellten sie ihre Arbeiten, Weiterentwicklungen vorangegangener Semester, im Landratsamt Freudenstadt vor. Veranstalter waren der Verein Nationalparkregion Schwarzwald und der Landkreis als Kooperationspartner. Zahlreiche Zuhörer waren gekommen, darunter Kreisräte, Naturschützer, die Paten der Studenten und interessierte Bürger.

"Ideen der nächsten Generation" erhofft

Auftrag an die jungen Frauen und Männer: Ideen und Konzepte zur Frage zu entwickeln, wie "sich die Chancen nutzen lassen, die der Nationalpark für die nachhaltige Entwicklung der gesamten Region" bietet. "Wir sind nun mal nicht die Serengeti mit Löwen in freier Wildbahn", so Monika Krämer vom Landratsamt. "Wir profitieren hier von anderen Dingen." Die Region erhofft sich von den Studenten "Ideen der nächsten Generation" dafür. Im Gegenzug sollen die Studenten "nicht nur im Labor vor sich hinwursteln", sondern mit Praxisbezug arbeiten, wie Regina Rhodius sagte. Sie ist Geschäftsführerin der Uni Freiburg.