Kreis Freudenstadt Millionärs-Dichte im Kreis steigt

Unter den 45 Stadt- und Landkreisen im Land nimmt Freudenstadt Rang neun ein, was die Millionärsdichte angeht – nicht in absoluten Zahlen, aber im anteiligen Vergleich zu den Gut-, Normal- bis Schlechtverdienern in den 16 Städten und Gemeinden. Dies meldet das Statistische Landesamt Baden-Württemberg am Donnerstag.