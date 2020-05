Kreis Freudenstadt Landratsamt zieht positive Zwischenbilanz zu Corona-Krise

Lockerungen bei Gastrnomie und Hotellerie notwendig

Welche weiteren Lockerungen richtig oder falsch sind, das wisse er nicht, so Rückert. Er halte es jedoch für "dringend erforderlich", dass sich das Land in Sachen Gastronomie und Hotellerie bewege. Es gebe bereits fertige Hygienekonzepte. Er habe Gastronomen am Telefon gehabt, die vor Corona einen blühenden Betrieb gehabt hätten. Jetzt weinten sie am Telefon, weil sie "am Ende" seien.

Im Landratsamt selbst kümmere sich ein breit besetzter Coronastab um das Gesamtthema (wir berichteten). Im Mittelpunkt stehe das Gesundheitsamt, dessen Leiter "die Dinge mit sehr viel Ruhe, persönlichem Engagement und Sachverstand" angehe. Das verstärkte Team arbeite an sieben Tagen pro Woche.

Zuständig sei der Landkreis auch für die Verfolgung von Ordnungsverstößen gegen Auflagen. Den Veranstaltern einer Corona-Party habe der Landkreis zunächst ein Bußgeld von 250 Euro und aufgrund desselben Verstoßes nur vier Tage danach von 1000 Euro auferlegt. Hinsichtlich der Schutzausrüstungen sei zunächst nichts von dem, was das Land beschafft habe, im Landkreis angekommen.

Schutzausrüstung für eine Million Euro

Der Landkreis habe sich die Schutzausrüstungen deshalb selbst in China beschafft – mittlerweile im Wert von rund einer Million Euro, so Rückert. Hätte man auf die inzwischen eingetroffenen- Landeslieferungen gewartet, hätte das mehrfach zum Notstand geführt, so Rückert. In einer extra angemieteten Lagerhalle würden die Pakete gesammelt und nach angemeldetem Bedarf an das Krankenhaus und in Pflegeeinrichtungen verteilt. Abgegeben werde zum Selbstkostenpreis.

Im Krankenhaus selbst treffe sich der dortige Coronastab ein- bis zweimal pro Tag. Vorsorglich habe man dort in der Vergangenheit nur noch 140 Patienten im 360-Betten-Haus gehabt, um für "den Fall der Fälle" gewappnet zu sein. Inzwischen fahre man den normalen Betrieb aber wieder hoch. Trotz Corona sei die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) "Jederzeit in der Lage" gewesen, andere Notfälle zu versorgen.

Großes Lob sprach der Landrat den niedergelassenen Ärzten aus. Die hätten innerhalb von 24 Stunden zunächst das Abstrichzentrum in Baiersbronn und später die Fieber- und Infektionsambulanz in Dornstetten "aus dem Boden gestampft". Derzeit seien sie in der Lage, täglich "400 plus x" Abstriche untersuchen zu lassen. Gemeinsam mit der Uni Freiburg forsche man zudem im Bereich der Antikörper-Tests. In die Ambulanz in Dornstetten habe der Landkreis zwischenzeitlich rund 20 000 Euro investiert, weil sich die eigentlich zuständige Kassenärztliche Vereinigung anfangs geziert habe. Der Kreis hole sich das Geld aber zurück. Die Einrichtung habe jedenfalls zu einer großen Entlastung in den Arztpraxen für den Regelbetrieb geführt.

Situation ist gut zu handeln

Axel Schneider vom Gesundheitsamt berichtete anschließend von teilweise über 400 zeitgleich infizierten Personen pro 100 000 Einwohner im Kreis, was dem Landkreis einen Platz acht und zwölf im Gesamtvergleich beschert habe. "Wir haben uns von diesen Plätzen zwischenzeitlich aber wieder heruntergearbeitet", so Schneider.

Ursächlich für diese Zahlen seien Rückreisen aus Infektionsgebieten zu Beginn der Krise gewesen. Derzeit liege die Inzidenzrate bei 25 bis 50, womit "die Situation insgesamt gut zu handeln" sei. Gespannt sei er auf die Auswirkungen weiterer Lockerungen. Erste Öffnungen nach Ostern hätten zu einem leichten Anstieg der Fallzahlen geführt.