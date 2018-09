Kreis Freudenstadt Landrat hat weiter Anspruch auf Dienstwagen

Den formellen Beschluss zu einem Thema, das seit mehr als 50 Jahren Praxis im Landkreis sei, fasste der Kreistag am Montag – einstimmig. Er reagierte damit auf die Kritik der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Deren Prüfer hatte zwar keinen Anstoß am Dienstwagen genommen, sondern habe das Modell sogar als "wirtschaftlich" bezeichnet. Allerdings könne das Landratsamt dafür keinen "expliziten Grundsatzbeschluss" vorlegen. Den gab es auch nicht, so die Verwaltung.

"Gängige Praxis"

In der Debatte erklärte sich Landrat Klaus Michael Rückert als befangen und überließ seinem ehrenamtlichen Stellvertreter aus dem Kreistag, Julian Osswald (CDU), die Leitung dieses Punkts. Osswald ließ durchblicken, dass er von diesem Formalismus nicht so viel hält: "Es scheint ein überaus eifriger Prüfer gewesen zu sein." Auch Ernst Wolf (FDP) und Dieter Bischoff (Freie Wähler) stellten dazu süffisante Fragen.