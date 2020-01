Kreis Freudenstadt L 401 am Ruhestein soll gesperrt werden

Kreis Freudenstadt - Das Land will die Parksituation und den Verkehrsfluss am Ruhestein verbessern. Die Bauarbeiten sollen in diesem Jahr beginnen. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats Baiersbronn begrüßte das Konzept, will aber eine viermonatige Vollsperrung der Landesstraße 401 nicht hinnehmen.