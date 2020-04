Kreis Freudenstadt Kreißsaal ist wieder offen für Väter

Zwei weitere mutmaßliche Corona-Todesfälle

Jürgen Schulze-Tollert, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, weist darauf hin, dass für die Begleitung im Kreißsaal "im Sinne des Infektionsschutzes aller Beteiligten" einige Hygienestandards erfüllt werden müssen. Einzelheiten dazu können im Kreißsaal unter der Telefonnummer 07441/54 24 20 erfragt werden.

Derweil gibt es im Kreis Freudenstadt zwei weitere mutmaßliche Corona-Todesfälle. Das Landratsamt teilte am Mittwoch auf seiner Internetseite mit, dass mittlerweile 23 Menschen gestorben seien, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

Insgesamt stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionen seit Dienstag um sechs auf 524. Weitere Fälle wurden gemeldet aus Baiersbronn (158, plus eins), Empfingen (31, plus eins), Freudenstadt (115, plus zwei), Grömbach (fünf, plus eins) und Waldachtal (13, plus eins).