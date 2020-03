Kreis Freudenstadt Kreis trifft Vorbereitungen für Coronavirus

Auch im Jugendhilfeausschuss des Kreistags war das Virus Thema. Ausschussmitglied Paul Huber erkundigte sich dort beim anwesenden Leiter des Gesundheitsamts, wie der Landkreis in Sachen Coronavirus nach den Faschingsferien insbesondere mit Rückreisenden aus Risikogebieten verfährt.

Aus dem Ostalbkreis wisse er, dass die betreffenden Schüler zuhause bleiben müssten beziehungsweise nach Hause geschickt worden seien. Schneider betonte, dass Rückreisende aus Risikogebieten aufgrund einer entsprechenden Stellungnahme des Kultusministeriums den Gemeinschaftseinrichtungen tatsächlich fern bleiben sollten. Dies betreffe Schüler und Lehrer gleichermaßen.

Da die Risikogebiete aber laufend geändert würden, sei wichtig, dass sich die Betroffenen auch aktuell informierten. Bei ihm selbst hätten sich aufgrund der Verunsicherung zahlreiche Pädagogen aus dem Landkreis gemeldet und in der Folge –­ je nach Ferienaufenthalt – den Allgemeinarzt aufgesucht und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abgeholt. Man versuche mittels dieser Kultusministeriumsentscheidung den Infektionsprozess einzudämmen, so Schneider.

Entscheidend sei der Zeitpunkt des jeweiligen Aufenthalts im Risikogebiet. Die Zeitspanne, in der man beobachte, liege bei 14 Tagen. Entsprechend versuche man auch in Firmen das Risiko zu minimieren. Das Gesundheitsamt stehe dabei für telefonische Rückfragen zur Verfügung – "sofern wir das telefonisch bewältigen können" – es gebe aber auch neben der Informationsseite auf der Homepage des Landratsamts Informationen des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de mit guten und auch praktischen Aussagen und Tipps. Eine Hotline, wie teilweise in anderen Landkreisen, gibt es derzeit aber nicht.

Schulen

Götz Peter, Rektor der Horber Gemeinschaftsschule und geschäftsführender Rektor der Horber Schulen, hat die Schulen in seinem Bereich am Wochenende über zwei Schreiben des Kultusministeriums in Kenntnis gesetzt. Seine Lehrkräfte habe Peter gebeten, die Schüler sachlich über das Coronavirus zu informieren und Panikmache zu vermeiden. Außerdem wurden die Schüler darauf hingewiesen, dass Händeschütteln und Umarmungen vorsorglich unterbleiben sollten und die Hände regelmäßig und gründlich gewaschen werden.

Zusätzlich erfolgte eine Umfrage ob sie sich in den letzten 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch-Institut genannten Risikogebiete aufgehalten haben. Diese Abfrage verlief negativ. "Der Unterricht findet ganz normal und unaufgeregt statt", so Götz.

Kino

Das Kino im Waldhorn in Rottenburg achtet zusätzlich auf eine gute Belüftung des Kinosaals, und die Mitarbeiter verwenden nach Kontakt bereitgestellte Desinfektionsmittel. Einen Rückgang im Kinobesuch ist Kinobetreiber Elmar Bux bisher aber noch nicht aufgefallen.

Fitnessstudios

Auch in den Horber Fitnessstudios können Betreiber keinen Zusammenhang von Coronavirus und geringeren Besucherzahlen erkennen. Es wurden zusätzliche Desinfektionsspender aufgestellt und die Besucher auf Hygienevorkehrungen hingewiesen. Bei den Geräten lägen sowieso schon immer Desinfektionstücher bereit, um diese nach dem Gebrauch zu reinigen, meint das Team des Häsler Vital-Centers. Ähnliches teilen auch das MCShape und das Gesundheitszentrum König in Horb mit.

Vereine

In den kommenden Wochen veranstalten viele Vereine auch ihre Hauptversammlungen. Drohen Absagen? Klaus Schur vom Schwäbischen Albverein Horb beispielsweise sieht das Ganze eher gelassen. Am Samstag findet die Hauptversammlung des Vereins statt, und bis jetzt gebe es noch keine Anzeichen, dass sie abgesagt werde. "Man muss ja nicht nach China oder Norditalien reisen, aber mit einer Portion Gottesvertrauen muss man auch keinesfalls in Panik ausbrechen", so Schur.

Am Freitagabend wies der Nabu Horb bei einem Vortrag die Besucher hin, dass man an diesem Abend auf das Händeschütteln verzichten wolle.

Einzelhandel

Im "dm" in Horb sind wie überall die Desinfektionsmittel ausverkauft. Auffallend leer ist außerdem die Wasch- und Putzmittelabteilung oder das Handseifenregal. Beim Bäcker Sauer in Horb steht auf der Theke ein Schild zu Hygienehinweisen. Am Wochenende waren im Lidl in Empfingen viele Regale leer. Im Kaufland sind die Nudeln- und Konservenabteilungen jedoch noch gut gefüllt. Hier haben die Hamsterkäufer wohl nicht zugeschlagen. Allgemein scheinen viele Geschäfte weniger besucht zu sein. Das hat zum Beispiel Constanze Kittel von Neckarsport in Horb beobachtet. "Es ist insgesamt ruhiger."

Kinderbasare

Im Nachbarlandkreis Rottweil wurde bereits ein Kinderbasar für das kommende Wochenende abgesagt, in Horb-Bildechingen hält man davon nichts. "Wir halten nichts von Panikmache und orientieren uns an Schulen und Kindergärten. So lange da nichts geschlossen wird, findet auch unsere Kleiderbörse an diesem Samstag statt", erklärt Mitorganisatorin Solveig Schneiderhan.

Kein Retter-Gottesdienst

Nach eingehender Beratung hat der Arbeitskreis "Notfallseelsorge" aufgrund der aktuellen Entwicklungen entschieden, den ökumenischen Gedenkgottesdienst für Angehörige, Rettungskräfte und die Polizei am 8. März in Horb abzusagen. Grundsätzlich würden weiterhin alle geplanten Gottesdienste stattfinden. Die Absage betreffe nur diesen speziellen Fall. "Denn an diesem Gottesdienst nehmen viele Angehörige der Hilfs- und Rettungsorganisationen, der Feuerwehren, sowie der Polizei teil. Sollte sich in deren Reihen ein Verdachtsfall einer Ansteckung mit dem Corona-Virus herausstellen, wären möglicherweise Teile der Hilfs- und Rettungsorganisationen, Feuerwehren und Polizeibehörden für einige Tage nicht oder nur bedingt einsatzbereit."

Familienmesse Tübingen

Einige Betriebe aus dem Landkreis Freudenstadt sind auch auf der Familienmesse "fdf" in Tübingen vertreten. Im Gegensatz zu anderen Messen wurde diese nicht abgesagt. "Es sind alle Aussteller vollzählig dabei, jedoch haben wir weniger Besucher als in den Vorjahren", erklärt Veranstalter Michael Bartmann. Eigene Maßnahmen wurden getroffen. Man habe Spender für Händedesinfektion aufgestellt Hinweistafeln für eine effektive Händehygiene installiert. Sämtliche Türgriffe würden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.