Kreis Freudenstadt Konzept für Frauenhaus steht bis Sommer

Laut Bärbel Altendorf-Jehle (Frauenliste) gab es vor 41 Jahren eine Schutzwohnung für Frauen im Kreis, in der 109 Frauen mit 116 Kindern vorübergehend Zuflucht vor ihren gewalttätigen Partnern gefunden hätten. Nach vier Jahren hätten die konservativen Kräfte im Kreistag das Aus der Einrichtung beschlossen – "nicht, weil es nicht notwendig gewesen wäre. Der Kreistag wollte dafür kein Geld mehr ausgeben." Gewalt in der Partnerschaft ist nach wie vor ein Problem im Landkreis Freudenstadt, was auch Polizei-Chef Schumacher bestätigte.

Die jüngsten Fallzahlen seien nur die Spitze. Die Polizei gehe von einer "riesigen Dunkelziffer" aus, so Schumacher. Denn viele Fälle würden "aus verschiedensten Gründen" nie bei der Polizei angezeigt. Viele Opfer seien hingegen "so verängstigt, dass sie nur noch fliehen wollen". Mehrfach sei es der Polizei nur mit Mühe gelungen, wenigstens ein sicheres Obdach zu finden. Pro Jahr gebe es 30 Fälle im Kreis, in denen ein Platz im Frauenhaus benötigt werde. Da es im Kreis kein Frauenhaus gibt, werde in anderen Landkreisen angefragt. Die dortigen Häuser seien aber oft schon voll belegt.

Vor allem SPD und Grüne kosteten es verbal aus, CDU und Freie Wähler als ignorant darzustellen, schickten sich aber an, mit Änderungswünschen am Beschlussvorschlag den weiteren Weg des Projekts zumindest zu erschweren. Der Wahlkampf lasse grüßen, giftete Klaas Klaassen von den Freien Wählern zurück. Landrat Klaus Michael Rückert mahnte, um der Sache Willen "verbal abzurüsten". Im Übrigen sei es nicht so, dass die Behörden im Kreis Frauen gar keine Hilfe anböte, die von Gewalt betroffen seien. 2017 und 2018 seien rund 60 000 Euro für Unterbringung und psychosoziale Betreuung von Frauen und deren Kindern von Sozialamt und Jobcenter übernommen worden. Mein sei allerdings "nicht gerade Vorreiter", so Armin Jöchle (CDU). Juliane Vees (CDU) fand allerdings schon, dass die Verwaltung dem Kreistag das Ausmaß des Problems vorenthalten habe.

"Nicht gerade Vorreiter"

Martina Sillmann, ehemalige Kripo-Beamtin und Vorstandsmitglied der Frauenhilfe, hatte die Debatte verfolgt. Nach dem Beschluss mit deutlicher Mehrheit, das Projekt weiterzuverfolgen, war sie zufrieden: "Wir begrüßen es ausdrücklich , dass das Thema auf den Weg gebracht ist. Es ist zwingend erforderlich."