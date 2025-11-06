Kreis Freudenstadt kommt in Frage: Ein Atomkraft-Endlager in der Nachbarschaft?

Zur Frage nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager hat unsere Leserin Lizzy A. M. Schmid aus Talheim die folgende Meinung.
Hand aufs Herz: haben Sie in den letzten zehn Jahren weniger oder mehr Strom verbraucht für Ihre vielen Geräte zuhause, für Ihre regelmäßigen Suchmaschinen- oder KI-Anfragen? Und woher kommt dieser Strom? Für die Suche nach einem Endlager für Atommüll von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) wurde auch der Schwarzwald als dafür geeignet eingestuft. Ganz aktuell hat die BGE die geeigneten Regionen der deutschen Landesfläche nun nochmals stark eingegrenzt: auf gerade mal noch 25 Prozent! Zum besseren Verständnis: In dem vor fünf Jahren veröffentlichten Zwischenbericht waren noch etwa 54 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands als dafür geeignet ausgewiesen. Wir im Landkreis Freudenstadt und Calw sind darin weiterhin gut im Rennen und jetzt sogar schon in die engere Auswahl gekommen!