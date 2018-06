Kreis Freudenstadt Klinik-Umbau ist politisch fast durch

Rückert nannte den Beschluss als "vorletzten Meilenstein", 23 Monate nach dem Grundsatzentscheid des Kreistags, das teuerste Projekt des Landkreises seit mehr als 50 Jahren anzugehen. Kreis und KLF überlassen offenbar nichts dem Zufall, sondieren die Chancen auf den Zuschuss aus Stuttgart in den zuständigen Ministerien längst aus. Was noch fehlt, ist der Beschluss des Kabinetts. Mit dem Generalplaner Vogt aus Leipzig sei ein Expertenbüro für Klinikbauten an Bord. Die fünf Millionen Euro Planungszuschuss, die das Land bereits bewilligt hat, wertet der Landrat schon mal als "klares Bekenntnis des Landes", das Projekt zu fördern. Planer Vogt machte ebenfalls Hoffnung: Was bislang an Plänen in Stuttgart vorgestellt worden sei, "fand das Ministerium alles prima".

Was der Kreis bekommen soll, beschrieb der Landrat so: ein "funktionales" Haus, zeitgemäß und ansprechend für Mitarbeiter und Patienten gleichermaßen, dabei aber auch "bescheiden genug". Ein "solides Haus für vernünftiges Geld", wie es diesem überwiegend schwäbisch geprägten Teil des Schwarzwalds nun mal gut zu Gesicht stehe.

Die Mentalität spiegelt sich auch in Vogts Plänen, der von einem "sparsamen Umgang" mit Flächen sprach und die kalkulierten Baukosten noch einmal senkte. Viele Details seien noch zu klären, etwa ob sich die Sanierung des Parkhauses rechne oder ob ein Neubau nicht die günstigere Lösung sei. Die offenen Fragen sollen nun abgearbeitet werden.

Patientenzimmer werden kleiner

Übrigens: Die Patientenzimmer werden kleiner als bislang, merklich sogar, so Rückert. "Ich sag’s gleich in aller Deutlichkeit", so der Landrat. Der Planer hat noch einmal zehn Zentimeter abgezwackt, was in der Summe aller Zimmer noch mal richtig Raum und Kosten spart. Trotzdem seien die Räume "funktional". Außerdem lägen Patienten nicht mehr wochenlang auf Station, sondern im Schnitt nur noch 5,6 Tage. Die Masse der Zimmer sei behindertenfreundlich, ein Teil auch behindertengerecht im rechtlichen Sinne, so Vogt. Die Architektur mit kaum tragenden Wänden lasse es zu, das Haus jederzeit anzupassen, etwa wenn Robotik Einzug halte bei Operationen. Von den Leitungen her soll die Gebäudetechnik fit für die Digitalisierung sein.

KLF-Geschäftsführer Rolf Heimbach sagte, dass sich der Teilneubau rechne. Das neue Haus sei deutlich kleiner, was laufende Kosten etwa für Energie und Reinigung spare, durch kürzere Wege auch Personalaufwand, die Abläufe verbessere und eine "bessere Erlösstruktur" erlaube. Nach vorsichtig-solider kaufmännischer Rechnung ließe sich laut Heimbach der bisherige Abmangel der KLF soweit senken, dass sich der Teilneubau rechne. Voraussetzungen: Der Kreis kriege das Projekt "für 90 Millionen hin", die Förderung des Landes von "50 Prozent plus x" komme und die langfristige Zinsbelastung bleibe im Rahmen. Rückert ist zuversichtlich: Der Zeitplan sei "ambitioniert, aber umsetzbar", die Risiken "nicht weiter minimierbar".