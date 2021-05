1 Im Kreis soll bald mehr Güterverkehr auf die Schiene verlagert werden. Symbol-Foto: © littlewolf1989 – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Der Planungsausschuss des Regionalverbands Nordschwarzwald trägt das geplante Kombi-Terminal Horb (KTH) im Industriegebiet Horb-Heiligenfeld mit.

Kreis Freudenstadt - "Das ist im Prinzip genau das, was wir alle wollen", so Verbandsdirektor Matthias Proske nach der Abstimmung. Das KTH könne langfristig "enorm dazu beitragen", Güter- und Schwerlastverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Dies entspräche exakt dem politischem Willen auch des Regionalverbands, auch wenn das KTH selbst bisher noch nicht formaler Teil der Regionalplanung sei.

Mehrere mögliche Standorte für das Terminal seien untersucht worden, Horb-Heiligenfeld biete "die günstigsten Rahmenbedingungen" dafür. Ein Industrie-Gleisanschluss sei dort bereits vorhanden, ausreichend Fläche ebenfalls. Außerdem sei keine Wohnbebauung im Umfeld betroffen. Die direkte Anbindung an Fernstraßen sei ebenfalls gut. A 81 und B 32 könnten weitgehend direkt erreicht werden, ohne sich durch viele Ortschaften wälzen zu müssen, wenn die Hochbrücke stehe. Deshalb sei der Standort "uneingeschränkt zu begrüßen", so das Resümee des Regionalverbands. Den Regionalplan passt der Verband an. Denn in der aktuellen Fassung ist nur Nagold als Standort für einen Container-Umschlagplatz genannt. Der dortige Bahnhof soll weiterein dafür gesichert bleiben. Aufgrund der Klimaschutz-Anstrengungen sei damit zu rechnen, dass künftig mehr Güter über die Schiene transportiert werde, was als umweltfreundlicher gilt. Die Kapazitäten der Terminals im Ballungsraum Stuttgart gelten als ausgeschöpft. Ein weiterer Standort im Oberen Gäu in direkter Nähe zur Bahnlinie Stuttgart–Zürich mache deshalb Sinn.

Standort macht Sinn

Dass das neue Terminal in Horb-Heiligenfeld einen "Regionalen Grünzug" streift und es eine "geringfügige Überlagerung" gebe, stelle kein Problem dar. Es gebe hierfür einen "Ausformungsspielraum". Damit stehe dem KTH aus Sicht des Regionalverbands zunächst grundsätzlich nichts entgegen.

Derzeit wird der Regionalplan für den Nordschwarzwald fortgeschrieben. Im Vorentwurf für den neuen Plan sei das KV-Terminal bereits verbindlich vorgesehen. Allerdings müssten die politischen Gremien des Verbands dem noch zustimmen.