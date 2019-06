Kreis Freudenstadt Kinderbetreuung läuft über 24 Stunden

Ein Unterschied zur klassischen Krippenbetreuung im U3-Bereich sei die deutlich größere Flexibilität in der Kindertagespflege. Sie gestatte es den Eltern, nur geringe bis hin zu sehr langen Betreuungszeiten in Anspruch zu nehmen – also das Kind bei Bedarf auch vor sechs Uhr morgens abzugeben und den ganzen Tag dort zu lassen. Auch bei den Ü3-Kindern werde Kindertagespflege gerne zu eher unüblichen Zeiten angenommen, berichtete Huber. Hier gehe es manchmal um Zeiten von 6 Uhr bis 22 Uhr und manchmal auch um Wochenenden und Übernachtungen. "Über die Kindertagespflege hat der Landkreis damit im Grunde ein Betreuungsangebot über 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche", fasste Huber zusammen.