Kreis Freudenstadt Kinder angesprochen: Hängen Fälle zusammen?

Kreis Freudenstadt - Vergangene Woche, Dienstag: In der Freudenstädter Bahnhofstraße spricht ein Autofahrer einen Grundschüler an. Der Junge ist auf dem Heimweg von der Hartranft-Schule. Der Fremde bietet dem Kind an, es nach Hause zu fahren. Der Junge lehnt ab.