Kreis Freudenstadt Kennzeichen HCH und WOL wieder zu haben

Da die Vergabe der Unterscheidungszeichen in Abstimmung mit dem Ortenaukreis und dem Zollernalbkreis erfolgen muss, sind bei HCH nur die Kombinationen YQ, QY, YV, VY und ZQ jeweils von 100 bis 999 und bei WOL die Kombinationen A, B, C, D und E jeweils von 9000 bis 9999 erhältlich. Für die Kennzeichen fallen keine Gebühren an. Nur für Wunschkombinationen nach den Buchstaben müsse ein Aufpreis bezahlt werden, so der Landkreis.