Kreis Freudenstadt Junge Frau spricht über schweren Unfall

Was ist genau passiert? Wo wollten Sie hin?

Ich war auf dem Weg nach Oberndorf zum Bahnhof. Nachdem ich aus Dornhan herausgefahren bin, bin ich aus unerklärlichen Gründen auf den rechten Seitenstreifen gekommen. Ich bin sehr erschrocken und habe angefangen, das Lenkrad zu verreißen. Dabei hat der Wagen übersteuert. Danach bin ich rechts in den Acker gefahren, wo sich das Auto mehrmals überschlagen hat. Es kam auf der Seite liegend zum Stehen. Die Beifahrertür hat Richtung Himmel gezeigt. Der Airbag auf der Fahrerseite hat nicht ausgelöst. Lediglich auf der Beifahrerseite. Ich habe mich dann selbstständig abgeschnallt und die Beifahrertüre nach oben gedrückt. Im selben Moment sind gleich schon andere Autofahrer hergekommen und haben mir aus dem Auto geholfen. Jedoch habe ich keine Erinnerungen mehr an diese Personen. Ich hatte starke Schmerzen in der linken Schulter und eine dicke Beule auf der linken Schläfe. Jedoch hatte ich keine weiteren Verletzungen. Ich war eine Nacht lang im Krankenhaus zur Beobachtung, wurde jedoch am nächsten Tag entlassen.

Beschäftigt Sie der Unfall noch?

Ja, der Unfall beschäftigt mich noch. Die ersten Wochen danach hatte ich immer mal wieder Albträume. Oft holte mich das Gefühl ein, als sich das Auto gedreht hat und ich keine Kontrolle mehr hatte. Mittlerweile habe ich keine Albträume mehr. Jedoch denke ich noch sehr oft an den Unfall. Das Gefühl der Hilflosigkeit kommt immer mal wieder in mir hoch. Auch beim Autofahren denke ich desöfteren darüber nach.

Warum stellen Sie ihr Auto für diesen Zweck zur Verfügung?

Ich war selbst an der Berufsschule in Freudenstadt. Ich finde es eine sehr gute Idee, um junge Autofahrer auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Mir ist bei dem Unfall zum Glück nicht viel passiert. Jedoch kann sehr viel passieren, und es ist wichtig, die Jugendlichen darauf aufmerksam zu machen.

Fahren Sie heute anders als vor dem Unfall?

Ja, ich fahre anders als vor dem Unfall. Ich fahre viel aufmerksamer und vorsichtiger. Ich konzentriere mich noch mehr als davor auf den Straßenverkehr. Manchmal fahre ich vielleicht auch zu vorsichtig. In gewissen Situationen bremse ich früher ab oder warte an einer Kreuzung lieber ein Auto mehr ab. Wenn ich Strecken fahre, die enger geschnitten oder sehr kurvig sind, fahre ich langsamer.

Ihr Rat an junge Autofahrer?

Schnallt euch bitte immer an. Das hat vermutlich dafür gesorgt, dass ich keine schweren Verletzungen oder Schlimmeres hatte. Fahrt vorausschauend und seid mit den Gedanken voll beim Autofahren. Es ist kein Problem, wenn ihr ein paar Minuten später an eurem Ziel ankommt. Glaubt mir, lieber ihr kommt etwas zu spät an als gar nicht.