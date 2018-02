Kreis Freudenstadt Jungbauern fordern Mut zur Veränderung

Aufsehen erregte der Aufmarsch am Mikrofon von Felix Schwenk, Vorsitzender des Agrargesprächskreises, mit einem Aufgebot an Jungbauern. Die Jungbauern forderten Mut zur Veränderung und eine Agrarwende. Sie kritisierten Überproduktion, nicht kostendeckende Preise sowie die Nöte und Sorgen der Jungbauern bei landwirtschaftlich erzeugten Produkten. Die Forderung richtete sich an den Präsidenten des Bayerischen Bauernverbands und Vizepräsidenten des Deutschen Bauernverbands, Walter Heidl, der als Gastredner gekommen war. Sie überreichten ihm einen symbolischen "Stein des Anstosses".

Bundestagsabgeordnete Saskia Esken (SPD) griff in ihrem Grußwort die Forderungen der Jungbauern auf, die sich wohl auch an die Politik richten. Angemessene Preise für erbrachte Leistungen seien eine gesamtwirtschaftliche Aufgabe, so die Politikerin. Die gute Nachricht sei, dass der Koalitionsvertrag weniger Bürokratie und mehr Effizienz für die Landwirtschaft vorsehe. Auch Timm Kern (FDP), Mitglied des Landtags Baden-Württemberg, sah den Bürokratieabbau als eine wichtige Aufgabe der Politik.

Fassnacht spielte einen Kurzfilm ein, der die Situation des Wolfs mit 10000 gerissenen Tieren seit 2015 beleuchtete. Er betrachte den Wolf nicht als Spielkameraden der Gesellschaft. Es gelte, Bedrohungen und Schäden zu vermeiden. Die Quelle des gezeigten Films erhitzte die Gemüter der Ehrengäste aus der Politik, da er auf einen Online-Videokanal einer Schweizer Sekte zurückgeht, die als rechtspopulistisch gilt. Für das gewählte Filmmaterial und die überzeichnete Darstellung übernahm Fassnacht die volle Verantwortung.

Um Schadensverhütung gehe es nicht nur beim Bestand der Wölfe, sondern auch im Bereich Wildschweinaufkommen und neuerdings auch beim Biber, so Fassnacht. Fassnacht sprach in seinem Vortrag von "Sonntagsreden" der Politiker, wenn es um den Erhalt der Kulturlandschaft durch die Landwirtschaft gehe. Landwirte würden in ihrer Rolle als Nahrungsmittelerzeuger zurückgedrängt. Kritik übte er ferner am Flächenverbrauch durch Neuansiedlungen von Discountern mit großen Parkplätzen. Darüber hinaus sprach er auch über Glyphosat und die im Netz hierüber kursierenden "verlogenen Bilder". Auch zu diesem Thema hatte Fassnacht eine Filmeinspielung vorbereitet.

Gerhard Fassnacht ärgert sich über Rückkehr der Wildtiere

Anschließend referierte Präsident Walter Heidl zum Thema "Unsere bäuerliche Landwirtschaft zwischen Gesellschaft, Politik und Markt", dem sich zum Abschluss des Kreisbauerntages 2018 eine Diskussionsrunde anschloss (wir werden noch berichten).