Kreis Freudenstadt Jugendliche trinken seltener Alkohol

"Rauschtrinken ist ein gesundheitlich besonders riskantes Trinkverhalten, das akute Schäden wie Alkoholvergiftungen und Verletzungen sowie Gewalt - auch gegenüber Dritten - zur Folge haben kann. Langfristig betrachtet, sind Alkoholabhängigkeit und organische Schäden möglich", so AOK-Ärztin und Psychotherapeutin Sabine Knapstein.

Die Veränderungen seien insgesamt positiv zu bewerten, heißt es weiter in der Mitteilung der AOK. Immer mehr 12- bis 17-Jährige verzichteten komplett auf Alkohol. Außerdem sinke in dieser Altersgruppe auch der Anteil derer, die regelmäßig alkoholische Getränke zu sich nehmen, und auch das Rauschtrinken gehe zurück. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung würden rund 80 Prozent der 12- bis 25-Jährigen durch Informationsangebote zu den Gefahren des Trinkens von Alkohol erreicht, so die AOK.