Kreis Freudenstadt Inzwischen 14 Coronavirus-Fälle im Landkreis

Deshalb bitte er die Kreisbevölkerung darum, die seit heute in Kraft getretene Verordnung der Landesregierung, die unter anderem sämtliche Versammlungen und Veranstaltungen untersagt, "strikt einzuhalten".

"Wir alle hoffen, dass all diese Maßnahmen in ihrer Gesamtheit den gewünschten Erfolg zeigen und die Ausbreitung des Virus’ dadurch verlangsamt wird. Ich danke allen, die sich in diesen Tagen in den Dienst der Allgemeinheit stellen um diese Herausforderung zu bewältigen", so Rückert.