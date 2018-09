Kreis Freudenstadt Happy End für ausgesetzten Terrier

Anfangs wollten sie dem kleinen Yorkshire Terrier auch gar keinen Namen geben. "Weil wir gedacht haben, wenn sie einer alten Dame oder einem alten Herrn gehört, der eben nicht gleich alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um den Hund zu suchen, dann möchten wir dem Hund nicht gleich einen Namen geben, oder in irgendeiner Form vermitteln", erklärt Scheurer. Doch bis heute haben sie keinen einzigen Hinweis bekommen. Kein Hundebesitzer in Freudenstadt habe Trude je gesehen, "was ein Zeichen ist, dass der Hund gar nicht von hier ist und auf der Durchfahrt ausgesetzt wurde."

"Es muss einfach nicht sein, dass ein Tier bei uns ausgesetzt wird"

Aber warum setzen Menschen ihre Vierbeiner aus? Als möglichen Antrieb nennt Scheurer den Urlaub, sowie die Kurzsichtigkeit der Leute, die Tiere kurzerhand für ihre Kinder anschaffen und dann nach einiger Zeit zu mühselig empfunden würden. Aber ihrer Ansicht nach spielten auch das Alter und der gesundheitliche Zustand des Tieres oft eine Rolle. So war es wohl auch bei Trude: "Sie sieht nicht mehr so gut, und hören tut sie tatsächlich ganz schlecht." Doch Verständnis dafür, ein Tier auszusetzen, hat sie nicht. Denn dem Tier alles zu nehmen, was es hatte, sei das Schlechteste, was man tun könne. Und: "Es muss einfach nicht sein, dass ein Tier bei uns ausgesetzt wird", sagt sie.

Für Trude gibt es übrigens ein Happy End. Nach all den Strapazen genießt die Hündin lange Streicheleinheiten und freut sich, wenn Scheurer sie mit einem Leckerli verwöhnt. Sie hat ein neues Zuhause gefunden. Die Yorkshire-Terrier-Dame darf bei Sonja Scheurer und Vincente Lopez bleiben.